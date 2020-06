Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Wohnhaus durch Brand stark beschädigt

Gronau (ots)

Flammen haben am frühen Montagmorgen ein Wohnhaus in Gronau an der Gildehauser Straße unbewohnbar gemacht. Nach derzeitigen Erkenntnissen verursachte gegen 01.30 Uhr ein eingeschaltetes und dann vergessenes Elektrogerät den Brand in der Küche. Der Gebäudeschaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

