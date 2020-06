Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Berauscht Drogen geschmuggelt

Gronau (ots)

Berauschende Mittel in geringer Menge hat am Sonntagabend eine Sendenhorsterin in die Bundesrepublik Deutschland geschmuggelt. Gegen 19.40 Uhr reiste die 34-Jährige mit einem Auto über den Grenzübergang Enscheder Straße nach Gronau ein, wo sie durch die Polizei kontrolliert wurde. Da der Verdacht des Drogenkonsums bestand, entnahm ein Arzt eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Das Marihuana wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

