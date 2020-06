Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Lkw-Fahrer betrunken

Legden (ots)

Ein Zeuge hat die Polizei am Montag auf einen betrunkenen Lkw-Fahrer in Legden aufmerksam gemacht. Die Beamten trafen daraufhin gegen 13.10 Uhr einen 52-jährigen Lkw-Fahrer aus Litauen im Industriepark an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 2,5 Promille hinweist. Um diesen Alkoholwert exakt bestimmen zu können, entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe. Zur Ausnüchterung blieb der Betrunkene im Polizeigewahrsam.

