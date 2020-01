Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Jugendliche überfallen 13-Jährigen

Duisburg (ots)

Zwei Jugendliche haben am Dienstagabend (7. Januar, gegen 19 Uhr) einen 13-Jährigen im Bereich der Realschule an der Wacholderstraße überfallen. Sie haben ihn geschlagen und ihm das Handy abgenommen. Danach sind sie in Richtung Holunderstraße geflüchtet. Die beiden verdächtigen Jungen sollen zwischen 13 und 14 Jahren alt und sein. Einer trug eine dunkle Baseballmütze und eine rote Jogginghose; der andere hatte dunkle Kleidung an. Hinweise nimmt das Kommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 / 280-0 entgegen. (cd)

