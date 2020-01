Polizei Duisburg

POL-DU: Folgemeldung: Beeckerwerth: Feuer in Vereinsheim war Brandstiftung

Duisburg (ots)

Brandermittler und ein Sachverständiger haben am Dienstag (7. Januar) die Ursache des Brandes im Vereinsheim "An der Vogelwiese" untersucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei der Brandursache um vorsätzliche Brandstiftung. Unbekannte sind zuvor eingebrochen und haben Feuer gelegt. Weiterhin haben sie einen Flachbildfernseher aus dem Wirtshaus gestohlen. Durch das Feuer entstand am Gebäude ein Totalschaden. Das Kriminalkommissariat 11 sucht Zeugen, die gegen 21:45 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umkreis des Vereinsheims beobachtet haben. Hinweise bitte unter der Rufnummer 0203 280-0 an die Polizei Duisburg.

Unsere bisherige Berichterstattung: (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4484632)

