Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: In den Gegenverkehr geraten - Frau bei Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Am Montag (6. Januar, 16 Uhr) ist eine Pkw-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache auf der Asterlager Straße in den Gegenverkehr geraten. Sie stieß mit einem entgegenkommenden Seat zusammen und fuhr im weiteren Verlauf in einen Toyota und einen Lkw. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein BMW beschädigt. Die 24-Jährige verletzte sich leicht und kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Nun ermittelt das Verkehrskommissariat 21 wie es zu dem Unfall kommen konnte. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 0203 280-0 an die Polizei Duisburg.

