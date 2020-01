Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: 52-Jähriger ausgeraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Samstag (4. Januar, 17:45 Uhr) hat ein unbekanntes Duo auf dem Kuhlenwall einen Duisburger überfallen und Bargeld sowie eine EC-Karte erbeutet. Die beiden Täter näherten sich dem Mann von hinten. Einer der beiden griff ihm an den Hals und drückte ihn zu Boden. Der andere Räuber soll einen Hammer dabei gehabt haben und erpresste die Herausgabe der Beute. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß über die Junkernstraße in Richtung Stadttheater. Beide sind circa 20 Jahre alt, ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter groß und haben schwarze Haare. Einer der beiden trug eine orange-gelbe Steppjacke und einen Oberlippenbart. Der andere war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 0203 280-0 an das Kriminalkommissariat 13.

