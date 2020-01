Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Laubenaufbrüche in Kleingartenanlage

Duisburg (ots)

In der Zeit vom 15. Dezember 2019 bis Montag (6. Januar 2020) haben Unbekannte sieben Lauben in einer Kleingartenanlage an der Lotharstraße aufgebrochen. Die Einbrecher hebelten die Türen auf und erbeuteten unter anderem Werkzeuge und Musikboxen. Zeugenhinweise nimmt das KK 36 unter der Rufnummer 0203 280-0 entgegen.

