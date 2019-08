Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Norddinker (ots)

Eine 40-Jährige wurde am Sonntag, gegen 15.55 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Soester Straße leicht verletzt. Die Frau fuhr mit einem VW Golf in Fahrtrichtung Westen und überholte vor der Frielinghauser Straße zwei andere Fahrzeuge. Zur gleichen Zeit bog ein 58-Jähriger mit einem Audi von der Frielinghauser Straße nach links auf die Soester Straße ab. Um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu verhindern, wich die nach dem Überholvorgang wiedereinscherende Frau mit ihrem Pkw nach rechts aus und stieß dabei gegen einen Laternenmast. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. (ag)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell