Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Westen (ots)

Eine 74-Jährige wurde am Samstag, gegen 12.35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße leicht verletzt. Die Frau fuhr mit einem Renault Twingo in westliche Richtung und beabsichtigte etwa 50 Meter vor der Einmündung zum Vorheider Weg den Fahrstreifen zu wechseln. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem neben ihr befindlichen Mercedes Vito eines 25-jährigen Fahrers. Der Renault Twingo wurde in der Folge durch den Gegenverkehr gegen eine Hauswand geschleudert. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (ag)

