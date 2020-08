Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung -

Durmersheim (ots)

Am Donnerstag stießen zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich der Weissenburger Straße in Folge einer Vorfahrtsmissachtung zusammen. Ein 48 Jahre alter VW-Lenker befuhr gegen 13 Uhr die Weissenburger Straße, als er die Kreuzung der Würmersheimer Straße in Richtung Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium geradeaus überqueren wollte. Hierbei kollidierte er mit einer von der Ortsmitte herannahende Peugeot-Fahrerin, die in Richtung Würmersheim unterwegs war. Für die bevorrechtigte und 74 Jahre alten Peugeot-Lenkerin war eine rechtzeitige Reaktion nicht mehr möglich, weshalb es schlussendlich zum Zusammenprall kam. Der Gesamtschaden summiert sich auf rund 10.000 Euro. Während der Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers nach der Kollision noch fahrbereit war, musste der Peugeot abgeschleppt werden.

