POL-OG: Achern - Randale führen zu Gewahrsam

Achern (ots)

Weil ein Mittzwanziger in den frühen Freitagmorgenstunden in der Berliner Straße randalierte, musste er den Rest der Nacht in amtlicher Unterkunft verbringen. Gegen 2:15 Uhr hatte der Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand Einlass in das Gebäude begehrt und, weil ihm nicht geöffnet wurde, schließlich mit Steinen die Scheibe einer Eingangstüre demoliert. Zur Verhinderung weiterer Zwischenfälle konnte der Mann nach einer kurzen Fahndung in Gewahrsam genommen. Mit über einem Promille Alkohol im Blut hatte er einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro angerichtet und sieht daher einem Strafverfahren entgegen. Dazu wird er eine Rechnung für die behördliche Herberge erhalten.

