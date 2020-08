Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A 5 - Zwei Fahrstreifen nach Brand eines Sattelaufliegers gesperrt

Achern (ots)

Nach dem Brand eines Sattelaufliegers am Freitagmorgen sind der rechte und mittlere Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Achern und Bühl in Richtung Norden gesperrt. Der Verkehr fließt derzeit über die linke Fahrspur. Die Bergungsarbeiten dürften den ganzen Vormittag andauern, weshalb mit erheblichen Behinderungen zu rechnen ist. Der Fahrer des Sattelzugs hatte das entstehende Feuer gegen 8 Uhr während der Fahrt bemerkt und koppelte die Zugmaschine vom Sattelauflieger ab. Die Flammen griffen in der Folge über die Steitenwand auf die mit Ladung über. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatte den Brand gegen 9 Uhr abgelöscht. Nach ersten Feststellungen ist von einem technischem Defekt auszugehen. Kräfte des Technischen Hilfswerks unterstützen die Maßnahmen vor Ort. Verletzt wurden nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Über die Höhe des Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell