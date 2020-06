Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Oldtimer in Saalhausen beschädigt

Lennestadt (ots)

Am Sonntag (21. Juni) hat ein Oldtimer-Besitzer der Polizei eine Sachbeschädigung an seinem Wagen gemeldet. Diesen hatte er in der Zeit von 14.25 bis 15.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Winterberger Straße geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er mehrere frische Lackschäden auf der Motorhaube fest. Vermutlich entstanden diese durch einen spitzen Gegenstand. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Zudem meldete der Besitzer, dass neben seinem Fahrzeug ein weiterer Wagen geparkt war, der auch über augenscheinlich frische Kratzspuren verfügte. Der vermeintlich geschädigte Halter wurde zwar ermittelt, konnte aber noch nicht kontaktiert werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

