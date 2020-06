Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte dringen in Wohnung ein

Drolshagen (ots)

Bereits am Freitag (19. Juni) sind zwischen 6 und 16 Uhr Unbekannte in eine Wohnung in der Straße "Breite Wiese" in Drolshagen eingedrungen. Dafür brachen sie nach dem derzeitigen Ermittlungsstand das Türschloss der Wohnungseingangstür heraus. Anschließend betraten sie diese und durchwühlten sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Es entstand ein geringer Sachschaden an der Tür. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

