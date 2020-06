Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mädchen überschlägt sich mit ihrem Fahrrad und wird leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Am Samstag um 18:35 Uhr befuhr ein 12-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad die Alte Lenscheider Straße talwärts in Richtung Rönkhausen. Aufgrund einer Unebenheit auf der Fahrbahn stürzte das Kind und überschlug sich mitsamt dem Rad. Dabei verhinderte ihr Fahrradhelm vermutlich Schlimmeres. Sie kam mit leichten Gesichts - sowie Handverletzungen in ein Krankenhaus, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen kann. Neben dem Helm wurde ein Reifen des Mädchenfahrrades beschädigt.

