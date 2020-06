Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer schon am frühen Morgen alkoholisiert

Wenden (ots)

Heid. Am Samstagmorgen musste sich ein 25-jähriger Gummersbacher um 9.30Uhr einer Verkehrskontrolle in Wenden-Heid unterziehen, nachdem er dort mit seinem VW die "Heidestraße" befahren hatte. Im Verlauf der Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Autofahrers festgestellt werden. Nachdem ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest den Verdacht bestätigt hatte, wurde der junge Fahrer zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen "Trunkenheit im Straßenverkehr". Der Führerschein wurde sichergestellt. Zudem wurde festgestellt, dass der PKW nicht mehr zugelassen und versichert war. Auch hierfür muss sich der Gummersbacher nun strafrechtlich verantworten.

