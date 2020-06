Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Kirchhundem (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 02:20 Uhr wurde die Polizei darüber verständigt, dass ein Pkw in der Ortsdurchfahrt in Rahrbach gegen ein parkendes Fahrzeug gefahren war. Durch die eingesetzten Beamten wurde festgestellt, dass der mutmaßliche 32-jährige Fahrer deutlich unter Alkohol- und möglicherweise auch unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Weiter wurde der Pkw sowie ein Fahrzeug gefundenes Handy zu Untersuchungszwecken sichergestellt. Durch den Unfall erlitt der Mann leichte Verletzungen, der entstandene Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro.

