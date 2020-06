Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw-Fahrer fährt absichtlich gegen Motorrad und flüchtet von der Unfallstelle

Lennestadt (ots)

Am Sonntag um 15:20 Uhr befuhr eine Gruppe Motorradfahrer die B236 von Altenhundem in Fahrtrichtung Grevenbrück. Im Altenhundemer Turbokreisel drängte sich laut hupend ein 81-jähriger Opelfahrer aus Hilchenbach in die Gruppe aus Motorrädern. Als die gefährdeten Motorradfahrer den Herrn an der nächsten Rotlicht zeigenden Ampel in Meggen zur Rede stellen wollten, gab der Senior Gas, fuhr bewusst ein Motorrad um und flüchtete in Richtung Grevenbrück. Der 23-jährige Fahrer des beschädigten Motorrades war glücklicherweise kurz vorher abgestiegen, so dass bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt wurde. Das erst 3 Monate alte Motorrad wurde jedoch schwer beschädigt und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf ca. 5000 EUR geschätzt. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige Pkw-Fahrer durch Beamte der Polizeiwache Olpe angehalten werden. Für ihn war die Fahrt an Ort und Stelle vorbei, da die Kollegen die Weiterfahrt untersagten und seinen Führerschein beschlagnahmten. Er wird sich nun einem Strafverfahren u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht stellen müssen.

