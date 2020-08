Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mutmaßliche Telefonbetrüger festgenommen

Lahr (ots)

Am vergangenen Freitag (7. August) konnten in Lahr drei mutmaßliche Betrüger im Alter von 19 bis 21 Jahren vorläufig festgenommen werden. Vorausgegangen waren Anrufe eines falschen Bankmitarbeiters bei einem 70-jährigen Lahrer Bürger. Bereits am Dienstag vor einer Woche (4. August) hatte sich der Senior im Rahmen eines dieser Gespräche dazu überreden lassen, einem unbekannten Dritten seine Bank- und VISA-Karte auszuhändigen. Ihm wurde hierbei vorgegaukelt, dass er neue Bankkarten benötigen würde. Mit der Bankkarte wurden in der Folge drei widerrechtliche Abhebungen von mehreren Tausend Euro getätigt. Am Freitag wollten die nunmehr Festgenommen, darunter eine Frau und zwei Männer, eine weitere Bankkarte sowie weiteres Bargeld bei ihrem auserkorenen Opfer abholen. Bei einem vorherigen Bankbesuch wurde der 70 Jahre alte Mann dann aber auf die Betrugsmasche aufmerksam und erstattete Anzeige. Während nach dem Bekanntwerden des Schwindels die Kommunikation mit den falschen Bankmitarbeitern weiterhin aufrechterhalten wurde, schnappte die Falle am Freitagnachmittag zu. Kurz nach 15 Uhr konnten die Verdächtigen festgenommen werden, als sie in Erwartung weiterer Beute bei dem 70-Jährigen aufschlugen. Nach bisherigen Erkenntnissen stehen zwei der Beschuldigten im Verdacht, bereits zurückliegend in ähnliche Machenschaften verwickelt gewesen zu sein. Zu einem weiteren Mann, der am 4. August die Bank- und VISA-Karte abgeholt hat, dauern die Ermittlungen an. Die Strippen dieser Telefonbetrügereien werden nach den Erfahrungen aus ähnlich gelagerten Fällen aus sogenannten Call-Centern im Ausland gezogen. Die Geldabholer vor Ort sind in den meisten Fällen nicht mit den Drahtziehern im Hintergrund identisch. Die Beamten der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Offenburg haben Ermittlungen wegen bandenmäßigen Betrugs eingeleitet.

