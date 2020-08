Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Neuweier - Schutzgitter stoppt Radfahrer

Baden-Baden, Neuweier (ots)

Der Zusammenstoß mit einem Schutzgitter in der Mauerbergstraße führte bei einem 18-Jährigen zu schweren Verletzungen. Der junge Radler fuhr am Donnerstag gegen 0.30 Uhr auf der Straße talwärts, als es vermutlich in Folge eines Fahrfehlers und augenscheinlich nicht angepasster Geschwindigkeit zum Sturz und einer anschließenden Kollision mit einem Schutzgitter des dortigen Baches kam. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den Schwerverletzten in ein Klinikum. Bei der rasanten Abfahrt trug der Zweiradfahrer nach derzeitigem Sachstand keinen Fahrradschutzhelm. An seine Mountainbike entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro . /jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell