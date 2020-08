Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Aufgefahren am Fußgängerüberweg, Zeugenhinweise erbeten

Offenburg (ots)

Unachtsames Fahrverhalten am Fußgängerüberweg wurde am Mittwoch einem 22-Jährigen zum Verhängnis. Der junge Mann steuerte gegen 14:20 Uhr auf der Platanenallee in Fahrtrichtung Schutterwälder Straße. Um einem bislang unbekannten Radfahrer das überqueren zu ermöglichen, bremste die Vorausfahrende offenbar ihren Wagen ab. Den Bremsvorgang erkannte der 22-jährige Mercedes-Fahrer wohl zu spät und fuhr der Hyundai-Fahrerin auf. Bei der Kollision wurde die 28-Jährige in ihrem Hyundai leicht verletzt. Zwei Mitfahrer des 22-Jährigen wurden ebenfalls leicht verletzt, der Fahrer erlitt keinerlei Verletzungen. Zur weiteren Versorgung kamen die drei Verletzten in ein örtliches Klinikum. Die Person, die den Fußgängerüberweg passierte, befand sich nicht mehr vor Ort. Der Gesamtschaden bilanziert sich auf rund 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg zu melden.

/jh

