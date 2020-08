POL-OG: Zell am Harmersbach, Biberach - Telefonbetrüger waren erfolgreich, Warnhinweise der Polizei

Polizeipräsidium Offenburg

Mit verschiedenen Betrugsmaschen waren bislang unbekannte Telefonbetrüger im Juli und Anfang August bei gleich drei Bürgerinnen und Bürger aus Zell am Harmersbach sowie Biberach erfolgreich. Den Betroffenen kam der jeweilige Schwindel teuer zu stehen und führte zu einem Vermögensschaden von insgesamt über 30.000 Euro. In Biberach wurde eine 60 Jahre alte Frau mit einem Gewinnversprechen gelockt und zu einer Überweisung von mehreren Tausend Euro auf ein ausländisches Konto gebracht, damit der Gewinn angeblich ausbezahlt werden könne. Die 60-Jährige erhielt weder einen Gewinn, noch wurde ihr der überwiesene Geldbetrag zurückbezahlt. In einem weiteren Fall in Zell am Harmersbach ging den Ganoven Anfang August ein 65 Jahre alter Mann auf den Leim. Einem falschen Bankmitarbeiter ist es hierbei am Telefon gelungen, dem Mittsechziger seine Bankdaten samt TAN-Nummer zu entlocken und so sein Konto leerzuräumen. Einem 58 Jahre alten Mann, ebenfalls aus Zell am Harmersbach, wurde vorgegaukelt, dass aus einer Geldanlage, die er vor zwei Jahren im Internet tätigte, nun Auszahlungen bereitstünden. Auch in diesem Fall gab der letztliche Betrogenen seine Zugangsdaten preis und musste dies mit einem Verlust von mehreren Tausend Euro büßen. Die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach sowie der zuständigen Kriminalinspektion haben Ermittlungen wegen Betrugs eingeleitet und geben folgende Hinweise:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Bankmitarbeiter oder Polizeibeamte ausgeben; versichern Sie sich mit einem Rückruf bei Ihrem Bankinstitut oder der Polizei

- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen bekannt

- Geben Sie keine Konto- und Zugangsdaten heraus

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf

- Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110.

