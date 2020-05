Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Bewohner eingeschlafen - Essen angebrannt

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Am Mittwoch gegen 17.00 Uhr wurde durch Anwohner der Bleichstraße die Feuerwehr Heidelberg verständigt, da im dortigen Bereich zum einen starker Rauchgeruch wahrzunehmen und zum anderen ein Feuermelder zu hören war. Durch eine Streife des Polizeirevier Heidelberg-Nord konnte der Rauchgeruch ebenfalls wahrgenommen und der Feuermelder in einer Privatwohnung ausfindig gemacht werden. Da auf mehrfaches Klingeln und Klopfen an der besagten Wohnung niemand öffnete, gelangte die Feuerwehr, welche mit einem Löschzug vor Ort war, über ein offen stehendes Fenster in die Wohnung. Dort konnte der 53-jährige Bewohner unverletzt angetroffen werden. Dieser war eingeschlafen, während er das Essen auf dem Herd stehen hatte. Bis auf eine verkohlte Mahlzeit entstand glücklicherweise kein Schaden.

