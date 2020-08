Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden,Oos - Diebesgut in Boxershorts versteckt

Baden-Baden,Oos (ots)

Ein Ladendiebstahl überführte am Mittwoch einen zur Strafvollstreckung ausgeschriebenen 21-Jährigen. Der mutmaßlicher Langfinger war gegen 11.40 Uhr in einem Einkaufscenter im Gewerbepark, als er dabei ertappt wurde, wie er offenbar Tabak und Speiseeis aus einem Supermarkt entwendete. Bei der anschließenden Personalienüberprüfung durch hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Baden-Baden stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige bereits zur Festnahme wegen einem zurückliegenden Strafverfahren ausgeschrieben war. Der 21 Jahre alte Mann wurde kurz darauf in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. /jh

