Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannter beschädigt Auto (22.06.-23.06.2020)

Tuttlingen (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand ein in der Stadtkirchstraße am Straßenrand abgestelltes Auto. Hierdurch entstand Sachschaden an der Stoßstange und dem Kofferraumdeckel. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461/941-0, zu informieren.

