Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen

Landkreis Tuttlingen) Container aufgebrochen (19.06.-20.06.2020)

Emmingen-Liptingen (ots)

Ein unbekannter Täter machte sich im Zeitraum von Freitag, 20.30 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, an zwei Containern zu schaffen, die in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellt sind. An einem Container brach er das Vorhängeschloss auf und entwendete aus dem Inneren eine LED-Taschenlampe. Der Versuch den zweiten aufzubrechen scheiterte. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461/941-0, in Verbindung zu setzen.

