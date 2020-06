Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Villingen-Schwenningen (VS-Villingen)Radfahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich schwer (22.06.2020)

Villingen (ots)

Gegen 14.30 Uhr kam es in der Wilhelm-Binder-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Radfahrer schwer verletzte. Der 70-Jährige streifte einen geparkten Mercedes und kam dadurch zu Fall. Beim Sturz auf die Straße zog er sich erheblicheVerletzungen am Kopf zu, weshalb ihn ein Krankenwagen in eine Klinik brachte. Am geparkten Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

