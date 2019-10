POL-GT: Riegel vor! Sicher ist sicherer! - Nachbarn, seien Sie wachsam!

Polizei Gütersloh

Kreis Gütersloh (FK) - Im Rahmen der landesweiten Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer!" der Polizei NRW beteiligt sich die Kreispolizeibehörde Gütersloh Am Sonntag, 27. Oktober mit einigen Veranstaltungen und Informationsterminen. Auch wenn die Wohnungseinbruchzahlen im Kreis Gütersloh glücklicherweise rückläufig sind, belasten Wohnungseinbruchsdiebstähle in besonderer Weise das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Die Opfer empfinden neben dem zum Teil erheblichen Verlust von materiellen und ideellen Werten häufig das Eindringen von Fremden in ihre persönliche "Intimsphäre Wohnung" auch als psychisch besonders belastend. Die daraus resultierende Verunsicherung und Angst der Geschädigten begründet die besonders sozialschädliche Wirkung dieser Straftaten. Die Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls stellt insoweit Schwerpunkt der Arbeit der Polizei des Landes NRW und der Polizei im Kreis Gütersloh dar. Besondere Bedeutung kommt dabei auch einer gut funktionierenden Nachbarschaft zu. Nachbarn sollten bei eigener Abwesenheit gebeten werden, auf Haus und Grundstück zu achten. Unterstützen Sie die Aktion "Nachbarn schützen Nachbarn". Gerne berät die Polizei Sie als Nachbarschaft in einem Sicherheitsgespräch bei Ihnen zu Hause. Ganz wichtig ist aber auch die eigene erhöhte Aufmerksamkeit. Halten sich verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem eigenen Grundstück, bei Nachbarn oder in der Straße bzw. Siedlung auf, sollte das amtliche Kennzeichen des Fahrzeuges notiert und sofort die Polizei unter dem Polizeiruf 110 benachrichtigt werden. Hierbei gilt: Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig anrufen! Denn nur wenn verdächtige Beobachtungen auch tatsächlich gemeldet werden, bestehen gute Chancen, die Einbrecher dingfest zu machen. Weitere Informationen und Hinweise zur landesweiten Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer!" erhalten Sie hier: www.riegelvor.nrw.de Die Termine zu unseren Informationsveranstaltungen am 27. Oktober haben wir bereits in einem Pressebericht veröffentlicht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4405601. Übrigens: Die Polizei berät sie kostenlos! Nutzen Sie unseren Service!

