Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: LKW kollidiert mit Feldstein in Grünz - Große Mengen Kraftstoff ausgetreten

Pasewalk (ots)

Am Donnerstagmorgen (25.07.2019) wollte ein 60-jähriger LKW-Fahrer einer Speditionsfirma in der Dorfstraße in Grünz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit seinem Fahrzeug rangieren, als er plötzlich gegen einen zugewachsenen Feldstein stieß und dadurch die rechte Seite des Kraftstofftankes aufriss, sodass eine größere Menge Dieselkraftstoff austrat. Die bis dato 550 Liter Kraftstoff flossen auf die Kopfsteinpflasterstraße (Dorfstraße). Neben Polizeikräften waren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Penkun, des Gefahrgutzuges der Freiwilligen Feuerwehr Torgelow, Rettungskräfte und Vertreter der Ordnungsbehörden vor Ort. Der Fahrzeugführer erlitt oberflächliche Verletzungen an der Hand und stand unter Schock, weshalb er durch die Rettungskräfte versorgt wurde. Nach Informationen der Polizei lief der Kraftstoff über die Straße auch nach links und rechts in die Böschungen. Glücklicherweise konnte eine Verunreinigung eines Zulaufes in den Dorfsee verhindert werden. Die weiteren Maßnahmen wurden durch die Ordnungsbehörden getroffen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht konkretisiert werden, geht jedoch in den unteren fünfstelligen Bereich.

