POL-OF: Zwei Autos verkratzt in Heusenstamm; Außenspiegel abgetreten, Rodgau-Weiskirchen; Wer sah die Einbrecher in Dreieich/Dreieichenhain;

1. Zwei Autos verkratzt - Heusenstamm

(mm) Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag zwei Personenwagen in der Hauptstraße in Rembrücken verkratzt. Nach ersten Schätzungen soll der Schaden 1.000 Euro betragen. Die Polizei in Heusenstamm (06104 6908-0) bittet nun Zeugen, die zwischen 21.30 und 9 Uhr im Bereich der 10er-Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Beschädigt wurde ein Audi A4 Avant und ein Audi Q 8 jeweils auf der Beifahrerseite.

2. Außenspiegel abgetreten - Rodgau-Weiskirchen

(mm) Am Samstag kurz vor Mitternacht haben Unbekannte an fünf am Straßenrand abgestellten Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen sollen in der Nacht Jugendliche durch die Bahnhofstraße, Hauptstraße und der Lortzingstraße gezogen sein und die Spiegel an den Personenwagen abgetreten haben. Die Polizei bittet nun Zeugen, die weitere konkrete Hinweise auf die Täter geben können, sich auf der Wache in Heusenstamm (06104 6908-0) zu melden.

3. Wer sah die Einbrecher - Dreieich/Dreieichenhain

(as) Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr und Sonntagabend, 18.45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus ein. Zunächst kletterten sie vermutlich über das Hoftor auf das Grundstück in der Schießbergstraße im Bereich der 40-er Hausnummern und begaben sich anschließend in den rückwärtigen Bereich. Dort hebelten die Einbrecher die Terrassentür zur Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten die Küche und weitere Zimmer. Danach gingen die Täter über die unverschlossene Wohnungstür der Erdgeschosswohnung in das Treppenhaus und betraten über dieses eine weitere unverschlossene Wohnung im ersten und zweiten Stock. Dann entfernten sie sich wieder über die Terrassentür der Erdgeschoss-wohnung und verließen das Grundstück in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie mehrere Schmuckstücke. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Zeugen nach Einbruch gesucht - Dreieich/Sprendlingen

(as) Unbekannte Täter brachen zwischen Samstagnachmittag, 16.10 Uhr und Montagmorgen, 1 Uhr, in eine Wohnung in ein Mehrparteienhaus im Berliner Ring ein. Dazu hebelten sie die Balkontür auf. Sie durchsuchten die Wohnung im Erdgeschoss und entwendeten Wertgegenstände. Anschließend flüchteten sie über die Terrasse in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Ausweichmanöver und Unfallflucht - Seligenstadt

(aa) Ein junger BMW-Fahrer musste am frühen Samstag an der Autobahnauffahrt einem Opel ausweichen und prallte mit seinem weißen 3er in die Leitplanke. Der Verursacher in dem roten Corsa fuhr weiter, ohne sich um den Schaden von etwa 800 Euro zu kümmern. Gegen 0.35 Uhr befuhr der 19-Jährige mit seinem BMW die Anschlussstelle Seligenstadt von der Landesstraße 3121 kommend in Richtung Frankfurt. Von der Autobahn 3 kam der Corsa entgegen, überfuhr die doppelt durchgezogene Mittellinie und steuerte direkt auf den 19-Jährigen zu. Der junge Mann aus Seligenstadt blieb wohl unversehrt. Die Polizei bittet zur Klärung der Unfallflucht um Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Main-Kinzig-Kreis

1. Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Gründau

(aa) Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 457 schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 35-Jährige mit seinem Suzuki-Krad gegen 14.45 Uhr die B 457 in Richtung Gründau, als aus einem Feldweg ein VW auf die Bundesstraße fuhr. Offensichtlich hatte der 81-jährige Golf-Fahrer nicht auf das Motorrad geachtet und es kam zum Zusammenstoß. Der Biker erlitt schwere Verletzungen am ganzen Körper und kam in ein Krankenhaus. Beide Männer wohnen in Büdingen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 11.000 Euro.

2. Autofahrer fährt in Leitplanke - Hasselroth/Neuenhaßlau

(as) Ein 26-jähriger Hanauer hat am Montagmorgen offenbar die Kontrolle über seinen BMW verloren. Gegen 2.40 Uhr befuhr er die Bahnhofstraße in Hasselroth in Richtung Bahnhof. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte etwa 10 Meter Schutzplanke. Durch den Aufprall wurde er etwa 100 Meter weiter auf die andere Fahrbahnseite geschleudert. Erst ein Zaun und ein dahinter parkender LKW-Anhänger bremsten das Fahrzeug aus. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden geben, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizeistation Gelnhausen zu melden.

