POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 08.03.2020

Bereich Offenbach

Festnahme dank aufmerksamer Zeugen - Offenbach

Aufmerksame Zeugen alarmierten am späten Samstag, kurz vor Mitternacht, die Polizei: An einer Tankstelle in der Rumpenheimer Straße hätte gerade ein Mann mit einem Gullideckel mehrfach gegen die Glasschiebetür geschlagen. Die herbeigeeilten Beamten nahmen kurz darauf einen 18 Jahre alten Mann vorläufig fest. Der Schaden an der zertrümmerten Tür wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Verdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Allerdings muss sich der Neu-Isenburger nun einem Strafverfahren wegen Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls stellen.

Wer sah den Unfall zwischen Rettungswagen und Kia? - Offenbach

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der Sprendlinger Straße in Höhe einer Tankstelle ereignet hat und bei dem ein Rettungswagen beteiligt war. Nach ersten Erkenntnissen hielt gegen 15.25 Uhr eine 39-jährige Kia-Fahrerin verkehrsbedingt in Höhe der Hausnummer 43 an. Der im Einsatz befindliche Rettungswagen fuhr links vorbei und es kam zur seitlichen Berührung beider Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden von etwa 2.300 Euro. Die 39-Jährige und der 20 Jahre alte Fahrer des Rettungswagens gaben jeweils an, dass der andere ausgeschert sei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5200 beim 2. Polizeirevier zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus - Dreieich/Buchschlag

Einbrecher drangen am Samstagabend im Bogenweg über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Zwischen 18.30 und 19.50 Uhr durchsuchten die Diebe das Domizil. Mit Schmuck und einer Münzsammlung flüchteten die Täter. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im Bereich der 20er-Hausnummern verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Unfallflucht: Geländewagen dürfte beschädigten Außenspiegel haben - Seligenstadt

Wo steht ein dunkler Mitsubishi Geländewagen mit defektem Außenspiegel? Das fragen die Beamten der Polizeistation nach einer Unfallflucht am Freitagvormittag in der Abt-Peter-Straße. Gegen 11.40 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem weißen Ford Transit die Straße, als ihm der Geländewagen entgegenkam. Der Mitsubishi und der Transit touchierten sich seitlich, weil der Geländewagen offensichtlich aufgrund rechts parkender Fahrzeuge weiter links fuhr. Trotz eines Schadens von mehreren hundert Euro hielt der Verursacher nicht an. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Main-Kinzig-Kreis

Festnahme nach Straßenraub - Bruchköbel

Nach einem Straßenraub am Samstagabend in der Pestalozzistraße nahmen Polizeibeamte drei mutmaßliche Täter vorläufig fest. Kurz vor 21 Uhr war ein Jugendlicher im Bereich der Schule unterwegs, als er von drei Männern gepackt und geschlagen wurde. Die Täter forderten die Wertsachen des Fußgängers. Mit einem Handy, Kopfhörern und einer Fahrkarte flüchteten die Räuber. Kurz darauf nahmen Polizeibeamte drei Verdächtige im Alter von 17, 20 und 23 Jahren fest. Sie wohnen in Hanau und Erlensee. Die Beamten fanden die Kopfhörer auf. Der Überfallene blieb nach ersten Erkenntnissen unversehrt. Die Verdächtigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Unfallflucht: Nur 20 Minuten geparkt... - Gelnhausen

Knapp 20 Minuten hatte ein Mercedes-Besitzer seinen schwarzen SLK 230 am Samstagnachmittag auf dem Mixmarkt-Parkplatz (Im Steinigen Graben) abgestellt. Als er gegen 15.15 Uhr zurückkam, war seine hintere Stoßstange mit Kratzern versehen. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte offensichtlich beim Ausparken den Mercedes angestoßen. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden von etwa 1.000 Euro und fuhr weg. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

Jugendlicher bei Auseinandersetzung verletzt - Polizei nimmt Verdächtigen fest - Gelnhausen

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung am späten Samstagabend im Uferweg, bei der ein Jugendlicher verletzt wurde und ins Krankenhaus kam. Polizeibeamte nahmen im Rahmen der Fahndung einen 17 Jahre alten Verdächtigen vorläufig fest. Nach ersten Erkenntnissen hatte der ebenfalls 17-jährige Jugendliche gegen 23.40 Uhr am Rande des Barbarossa-Marktes mit einer anderen Person einen verbalen Streit. Infolge dessen soll der Verdächtige dazugekommen sein, den Bad Orber zu Boden gebracht und attackiert haben. Anschließend wäre er geflüchtet. Der 17-Jährige aus Bad Orb erlitt Kopfverletzungen und verlor einen Zahn und befindet sich derzeit noch im Krankenhaus. Der Beschuldigte wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Staatsanwaltschaft Hanau hat die Ermittlungen übernommen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Nach Unfall Autobahn 66 voll gesperrt - Gelnhausen

Am Samstagabend, gegen 19.30 Uhr, kam es auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Verkehrsunfall. Eine 72-Jährige aus Büdingen übersah nach ersten Erkenntnissen bei einem Überholmanöver zwischen den Anschlussstellen Gelnhausen-Ost und Gelnhausen-West den nachfolgenden Verkehr. Die Fahrer eines Ford Focus und eines Mercedes CLA versuchten noch über den linken Grünstreifen auszuweichen, kamen mit ihren Pkws jedoch ins Schleudern. Personen wurden offenbar nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen und der Schutzplanken entstand ein Schaden, der mit etwa 27.500 Euro beziffert wird.

