Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durbach - Vorfahrt missachtet

Durbach (ots)

Die mutmaßliche Vorfahrtsmissachtung im Einmündungsbereich Heimbach/Halbgütle führte am Mittwochmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Personenkraftwagen. Ein 59-Jähriger lenkte seinen Mercedes kurz nach 8 Uhr von der Straße "Halbgütle" kommend nach links in die Straße "Heimbach", ohne die dortige Vorfahrtsregelung ausreichend zu beachten. In Folge dessen kam es zur Kollision mit einem von links kommenden 47-jährigen Opel-Fahrer. Der Sachschaden an den zwei Wagen summiert sich auf rund 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall erfreulicherweise niemand. /jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell