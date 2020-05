Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200524 - 0495 Frankfurt-Preungesheim: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 22. Mai 2020, gegen 15.00 Uhr, wurde ein 12-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Das Kind musste anschließend zur weiteren Beobachtung in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden.

Zu der angegebenen Zeit war die 12-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Homburger Landstraße unterwegs in Richtung Preungesheim. Zum gleichen Zeitpunkt war eine 53-Jährige mit ihrem Pkw der Marke Opel auf der Homburger Landstraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

An der Kreuzung zu der Straße Am Dachsberg kam es dann zum Zusammenprall der beiden Verkehrsteilnehmer. Die 12-Jährige war zu diesem Zeitpunkt entgegen der angegebenen Fahrtrichtung auf dem Fahrradstreifen unterwegs. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern an.

