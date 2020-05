Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200522 - 493 Frankfurt-Fechenheim: Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend kam es in Fechenheim in der Schlitzer Straße zu einem Fahrzeugbrand. Die Polizei nahm in der Nähe eine 22-jährige Frau fest, die als mögliche Verursacherin des Brandes in Frage kommt.

Gegen 21:00 Uhr meldete ein Zeuge ein brennendes Auto in der Schlitzer Straße. Die alarmierte Feuerwehr und Polizei trafen fast zeitgleich ein und stellten vor Ort einen brennenden VW-Polo fest, der an der Backsteinwand einer Lagerhalle abgestellt war. Die Feuerwehr löschte das in Vollbrand stehende Fahrzeug.

Im Zuge der ersten Ermittlungen ergab sich ein Hinweis zu einer verdächtigen Person, die sich zur Tatzeit in der Nähe des Fahrzeuges aufgehalten hatte. Anhand der Personenbeschreibung konnte im Treppenhaus eines angrenzenden Gebäudes eine 22-jährige Frau festgenommen werden, die möglicherweise das Fahrzeug in Brand gesteckt haben könnte. Bei ihrer Festnahme leistete die Tatverdächtige erheblichen Widerstand, wodurch zwei Beamte leicht verletzt wurden. Die Festgenommene kam zunächst in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums, musste jedoch mangels Haftgründen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

