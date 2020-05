Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200522 - 0491 Frankfurt-Gallus: Hochwertige E-Bikes sichergestellt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 21. Mai 2020, gegen 05.00 Uhr, befand sich eine Streife des 16. Polizeirevieres auf der Fahrt über die Mainzer Landstraße.

An der Ecke zur Rüsselsheimer Straße fiel den Beamten eine Person auf, die zwei hochwertige Elektrofahrräder mit sich führte. Der Mann gab an, keine Ausweispapiere zu haben. Bei seiner Durchsuchung wurde eine Geldbörse aufgefunden, in der sich u.a. eine Krankenkassenkarte befand. Diese konnte einem Pkw-Aufbruch vom 20. Mai in der Gutleutstraße zugeordnet werden. Ein aufgefundener Firmenausweis stammte von einem Pkw-Aufbruch vom 19. Mai am Wiesenhüttenplatz. Schließlich gab der Beschuldigte an, die zwei Räder an einem ihm nicht bekannten Ort gestohlen zu haben.

Nach eigenen Angaben handelt es sich bei ihm um einen 35-jährigen, aus dem Iran stammenden Mann, hier ohne festen Wohnsitz. Die Ermittlungen in der Sache werden fortgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell