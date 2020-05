Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200521 - 0488 Frankfurt-Buxtehude: Vermisste Jugendliche aufgegriffen - Bezug zu Meldung Nr. 0482 vom 20.05.2020

Frankfurt (ots)

(dr) Wie den Medien bereits bekannt ist, wurden seit Mittwoch, den 20. Mai 2020, zwei 15- und 16 Jahre alte Jugendliche vermisst, die aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie Frankfurt abgängig waren und nicht nach Hause zurückkehrten.

Glücklicherweise konnten die beiden vermissten Jugendlichen heute Morgen in Buxtehude von Polizei und Rettungsdienst aufgegriffen werden. Sie kamen in eine örtliche Kinder- und Jugendpsychiatrie, in der sie betreut werden.

Die Frankfurter Polizei bedankt sich für alle Hinweise, die aus der Bevölkerung eingegangen sind.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell