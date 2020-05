Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200520 - 0486 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Jugendlicher Handydieb in Untersuchungshaft

Frankfurt (ots)

(lu) Am späten Abend des 18.05.2020 entriss ein 16-jähriger Jugendlicher im Außenbereich des Hauptbahnhofs einer 25-jährigen Frau das Mobiltelefon und flüchtete. Durch die Geschädigte und einen Zeugen wurde der Dieb verfolgt und schließlich durch die Polizei festgenommen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am Montabend, gegen 23:00 Uhr befand sich die 25-jährige Frau aus Frankfurt zu Fuß im Außenbereich des Hauptbahnhofs und telefonierte. Während des Telefonats entriss ihr der Jugendliche das Handy und flüchtete. Sofort nahmen die 25-Jährige und ein weiterer aufmerksamer Zeuge die Verfolgung des mutmaßlichen Diebes auf. Eine in unmittelbarer Nähe befindliche Polizeistreife wurde auf den Vorfall aufmerksam und konnte den 16-Jährigen einholen und stellen. Bei der Festnahme leistete der Jugendliche erheblichen Widerstand und versuchte sich dieser zu entziehen. Verletzt wurden die Polizisten hierdurch nicht. Das entwendete Mobiltelefon, welches der mutmaßliche Dieb auf der Flucht in einen Blumenkübel geworfen hatte, konnte vor Ort wieder an die 25-jährige Frau übergeben werden.

Der wohnsitzlose Jugendliche verfügt darüber hinaus über keine gültige Aufenthaltsberechtigung in der Bundesrepublik Deutschland. Er befindet sich seither, auf Anordnung eines Haftrichters, in Untersuchungshaft.

