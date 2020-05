Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200520 - 0483 Frankfurt-Bonames: Dreiste Diebin in Apotheke

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend erbeutete eine besonders dreiste Diebin eine Geldbörse in einer Apotheke in der Homburger Landstraße.

Gegen 17:45 Uhr betrat die Unbekannte den Verkaufsraum der Apotheke. Sie gab an, eine Wunde am Körper zu haben und bat die Apothekerin, sich die Verletzung zunächst anzuschauen. Zu diesem Zweck wurde sie hinter die Verkaufstheke gebeten. Allerdings ging die Kundin weiter in den dahinterliegenden Aufenthaltsraum und spähte ihn augenscheinlich aus. Dann erwarb sie eine Salbe und eilte unter dem Vorwand, diese direkt auftragen zu müssen, wieder in den Aufenthaltsraum. Die Mitarbeiterin folgte ihr, aber offensichtlich reichte die Zeit aus, die Geldbörse samt Bargeld aus einer dort abgestellten Tasche zu entwenden. Noch bevor dies auffiel, ergriff die Diebin die Flucht.

Täterbeschreibung:

Weiblich, 40-45 Jahre alt, dunkelhäutig und korpulent. Schulterlanges gelocktes Haar und bekleidet mit gestreiftem T-Shirt, Leoprint Leggins und einer Umhängetasche.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 14. Polizeirevier unter 069 / 755-11400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

