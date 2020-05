Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200520 - 0482 Frankfurt: Zwei Jugendliche vermisst

Frankfurt (ots)

Seit gestern Nachmittag sind die beiden Jugendlichen Jan Hendrik KLEIN und Cara von KÖCKRITZ aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Frankfurt am Main beziehungsweise von zuhause abgängig. Beide Jugendlichen sind suizidgefährdet und entsprechend in Behandlung. Sie kehrten beide nicht wie vereinbart nach Hause zurück.

Bei Antreffen der beiden Jugendlichen wird gebeten, umgehend eine Polizeidienststelle zu verständigen.

Jan Hendrik KLEIN ist 15 Jahre alt, schlank, 173 cm groß. Er trägt eine olivfarbene Bomberjacke, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose.

Cara von KÖCKRITZ ist 16 Jahre alt, schlank, 170 cm groß und trägt eine blonde Kurzhaarfrisur. Bekleidet ist sie mit einer schwarz-weiß karierter Hose, braunen (halbhohen) Stiefeln, bauchfreies T-Shirt, langem Hemd.

