Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200519 - 0479 Frankfurt-Sachsenhausen: Drogenkonsum endet in JVA

Frankfurt (ots)

(dr) Am Sonntagmorgen, den 17.05.2020, kam es nach der Festnahme eines 31-jährigen Mannes zu einem erheblichen Widerstand, bei dem drei Beamte sowie der Festgenommene leicht verletzt wurden. Der Beschuldigte, der in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde, stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen.

Gegen 07:50 Uhr nahm eine Streife des 8. Reviers einen einzelnen Mann wahr, der mitten auf der Kreuzung Bischofsweg / Königsbrunnenweg stand und einen desorientierten Eindruck machte. Als sich die Beamten zu dem Mann hinbegaben, ließ dieser ein Tütchen fallen, an dem, wie sich später herausstellte, Spuren von Kokain nachgewiesen werden konnten. Bei genauerer Betrachtung des Mannes fiel dessen blutverkrustete Nase auf, an der ein weißes Pulver anhaftete, was auf kürzlichen Drogenkonsum hindeutete und dessen Verhalten erklären dürfte. Bei der anschließenden Personenkontrolle konnte sich der Mann vor der Polizei nicht ausweisen, weshalb er mit zum Revier musste. Dort angekommen leistete er bei seiner Durchsuchung erheblichen Widerstand. In dessen Verlauf wurden er selbst sowie drei Beamte leicht verletzt, die ihren Dienst aber fortsetzen konnten. Bei der Überprüfung seiner Identität stellte sich heraus, dass es sich um einen 31 Jahre alten Mann aus Frankfurt handelt, der in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war.

Aufgrund eines parallel laufenden Bewährungswiderrufes wurde er am nächsten Tag einem Haftrichter vorgeführt. Die Bewährungsstrafe wurde hierbei widerrufen und wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der 31-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

