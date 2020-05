Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200519 - 0477 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Fahrraddiebstahl misslingt

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend, gegen 20:30 Uhr, scheiterte ein 44 Jahre alter Mann bei dem Versuch ein Fahrrad zu stehlen. Beamten des 4. Reviers nahmen ihn nach kurzer Flucht fest.

Ein Zeuge beobachtete, wie sich der Beschuldigte zur genannten Zeit zu Fahrradständern "Am Hauptbahnhof" begab. Mit einem Brechwerkzeug versuchte dieser ein angeschlossenes Mountainbike zu stehlen. Als der Mann den Zeugen bemerkte, brach er sein Vorhaben ab und rannte in Richtung Kaiserstraße und von dort über einen Treppenabgang in die B-Ebene des Hauptbahnhofes. Die alarmierte Polizei nahm den Flüchtigen schließlich in der C-Ebene fest.

Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 44-Jährige wieder entlassen.

