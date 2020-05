Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200519 - 0475 Bundesautobahn A3: Unfallflucht - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 18. Mai 2020, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Lkw der Marke MAN die BAB 3 in Richtung Würzburg. In Höhe der Zufahrt der BAB 5 auf die BAB 3 kam es fast zu einer Kollision mit einem blauen Pkw der Marke Mercedes, welcher unmittelbar auf die rechte Spur wechselte, ohne auf den Verkehr zu achten. Um ein Auffahren zu vermeiden, zog der 43-Jährige seinen MAN nach links, verlor dabei jedoch die Kontrolle über den Lkw und prallte gegen die Mittelleitwand. Durch den Aufprall flogen etliche Trümmerteile der Mittelleitwand und des Lkw auf die Gegenfahrbahn, wodurch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Der 43-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt, der Fahrer des Mercedes setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Zwecks der Aufräumarbeiten und der Unfallaufnahme mussten die linke Fahrspur der BAB 3 in Richtung Würzburg sowie die beiden linken Fahrstreifen in Richtung Köln bis gegen 23.00 Uhr gesperrt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Kräfte vier Verstöße in der Rettungsgasse sowie 52 Verstöße wegen des Befahrens der gesperrten Fahrspur (rotes X über der entsprechenden Spur) feststellen und ahnden.

Die Polizeiautobahnstation Frankfurt bittet Personen, die Angaben zum Unfall bzw. zu dem flüchtigen Fahrer/Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 069-75546400 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell