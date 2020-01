Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Gaststätte

Kreuzau (ots)

Fenster aufgehebelt, eingestiegen und Inhalt aus Automaten gestohlen - so lässt sich das Geschehen aus der Nacht zu Donnerstag in Untermaubach zusammenfassen.

Gegen 03:00 Uhr wurde der Inhaber einer Gaststätte an der Brigidastraße von dem Signal der Alarmanlage geweckt. Er sah nach dem Rechten, konnte in der Dunkelheit zunächst jedoch keine Auffälligkeiten erkennen. Das änderte sich am nächsten Morgen bei Tageslicht, als er ein aufgehebeltes Fenster entdeckte. Hierdurch waren bislang unbekannte Täter in die Lokalität eingestiegen und hatten aus den dort aufgestellten Spielautomaten die gefüllten Geldkassetten entwendet. Mit diesen entkamen sie in nicht bekannte Richtung.

Über die Höhe der erlangten Beute liegen bislang keine Angaben vor. Die Kriminalpolizei wurde zwecks Spurensicherung zum Tatort gerufen, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Wer diese mit Hinweisen auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unterstützen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden

