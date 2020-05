Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200518 - 0472 Frankfurt-Gallus: Pkw-Brand

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Sonntag auf Montag (18.05.2020) ereignete sich im Gallus ein Fahrzeugbrand, bei dem ein Mercedes erheblich beschädigt wurde.

Gegen 01:35 Uhr meldete ein Zeuge, dass in der Ludwigstraße "etwas" brennen soll. Eine Streife des 13. Reviers entdeckte in Höhe der Hausnummer 41 ein brennendes Fahrzeug, das am Fahrbahnrand geparkt war. Die Beamten versuchten noch mit dem eigenem Feuerlöscher den Brand an dem Mercedes E 350 einzudämmen. Unterstützung erhielt die Polizei von der alarmierten Feuerwehr, welche das in Brand stehende Fahrzeug schließlich ablöschte. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf eine mittlere, fünfstellige Summe. Nach bisherigem Erkenntnisstand ist von Brandstiftung auszugehen. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Brandursache dauern an.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei unter den Rufnummern 069 / 755 - 11300 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

