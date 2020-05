Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200518 - 0471 Frankfurt-Enkheim: Weitere Verkehrsunfallflucht

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 13-jährige Frankfurterin befuhr am Freitag, den 15. Mai 2020, gegen 13.45 Uhr, die Straße Leuchte mit ihrem Fahrrad, von der Vilbeler Landstraße her, in Richtung der Barbarossastraße. In Höhe der Hausnummer 51 wollte sie nach links auf einen Parkplatz einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenprall mit einem Pkw, der vom Parkplatz aus nach rechts abbiegen und in Richtung der Vilbeler Landstraße fahren wollte. Die 13-Jährige stürzte dabei zu Boden und der Fahrer des Pkw stieg aus. Er fragte die 13-Jährige ob alles in Ordnung sei und fuhr dann davon, ohne sich weiter zu kümmern oder etwa seine Personalien zu hinterlassen.

Er soll etwa 30 Jahre alt und ca. 175 cm groß sein. Westeuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, braune Augen. Bekleidet mit einer langen Hose und einer dunkelblauen Strickjacke. Bei seinem Auto soll es sich um einen braunen Kastenwagen gehandelt haben.

Auch in diesem Fall bittet die Frankfurter Polizei um sachdienliche Hinweise. Hinweisgeber wenden sich bitte an das 18. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511800.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell