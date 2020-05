Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200518 - 0470 Frankfurt-Nordend: Verkehrsunfallflucht

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 15. Mai 2020, gegen 13.45 Uhr, war eine 82-jährige Frankfurterin zu Fuß auf der Friedberger Landstraße unterwegs in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 287 wurde die Frau von einem Radfahrer touchiert, der die Friedberger Landstraße ebenfalls in Richtung der Innenstadt befuhr. Die 82-Jährige stürzte dabei zu Boden und verletzte sich leicht. Der Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen zu kümmern.

Er wird beschrieben als männliche Person, mit braunen Haaren, bekleidet mit einer braunen Jacke. Fuhr ein Rad mit hellem Rahmen.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem geschilderten Fall geben können, sich mit dem 12. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511200 in Verbindung zu setzen.

