Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200517 - 0468 Frankfurt-Gallus: Explosion eines Gaskochers

Frankfurt (ots)

Am Samstag, den 16. Mai 2020, gegen 16.35 Uhr, betrieb der 76-jährige Mieter einer Wohnung im Maastrichter Ring einen Camping-Gaskocher in der Nähe des Küchenfensters. Der 76-Jährige hatte die Absicht, im Beisein seiner 69-jährigen Ehefrau, damit Kaffee zuzubereiten. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zunächst zum Brand des Gaskochers. Bei dem Versuch, die Flammen zu ersticken, kam es zur Explosion des Kochers. Der 76-Jährige und seine Frau erlitten jeweils leichte Verbrennungen an den Händen. Beide wurden ambulant durch den Rettungsdienst behandelt. In der Küche kam es zu Sachschaden in Form von Rußablagerungen an Tapeten und Fliesen. Zu einem Brand kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell