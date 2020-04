Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mit Radfahrer kollidiert

Kehl (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem VW-Lenker kam es am Dienstagnachmittag in Kehl. Gegen 15:15 Uhr fuhr ein 70 Jahre alter Radler die Iringheimer Straße stadtauswärts. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtige der 41 Jahre alte Fahrer des VW Phaeton von der Goldscheuerstraße in die bevorrechtigte Iringheimer Straße einzufahren. Just in diesem Augenblick bog der Radfahrer nach links in Richtung der dort ebenfalls einmündenden Beethovenstraße ab und kollidierte noch auf der Iringheimer Straße mit dem Auto. Schwer verletzt wurde er durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den VW-Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 1.500 Euro.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell