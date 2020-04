Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nach Unfall Führerschein beschlagnahmt

Rastatt (ots)

Mit einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und dem Verlust seines Führerscheines muss sich seit Dienstagabend ein 29 Jahre alter BMW-Fahrer auseinandersetzen. Gegen 20:30 Uhr alarmierte eine Radfahrerin die Polizei, da der bis dahin unbekannte Autofahrer sie auf dem Richard-Wagner-Ring gefährlich nahe passierte, einen Bordstein streifte und schließlich den Außenspiegel eines geparkten Volvo beschädigte. Danach sei der BMW weiter in Richtung Bahnhof gefahren. Kurze Zeit nachdem die Beamten des Polizeireviers Rastatt an der Unfallstelle eintrafen und weitere Streifenfahrzeuge nach dem BMW fahndeten, fuhr der 29-Jährige am Steuer seines BMW an der Unfallstelle in entgegengesetzter Richtung an den Polizisten vorbei. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Pkw gestoppt werden. Ein Alkoholtest bescheinigte dem Mann einen Wert von rund 1,6 Promille. Nach einer Blutentnahme wurden der Schlüssel und der Führerschein des Mannes einbehalten.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell